南非：几十个国家排队等着加入金砖国家组织

（法新社约翰尼斯堡20日电） 南非下个月将举行金砖五国（BRICS）峰会。南非金砖五国无任所大使苏克拉尔今天表示，全球已有22个国家申请加入金砖国家，且有更多国家对加入表示兴趣。

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金砖五国是一定义松散的组织，自诩是制衡西方经济主宰的力量，名称集巴西（Brazil）、俄罗斯（Russia）、印度（India）、中国（China）和南非（South Africa）5国的英文字首而成。金砖五国已表示对吸纳更多成员持开放态度。

南非驻亚洲和金砖五国无任所大使苏克拉尔（Anil Sooklal）在约翰尼斯堡对媒体说：「已有22国正式与金砖五国接洽，希望成为正式成员；另有22国非正式地询问加入事宜」。

苏克拉尔指伊朗、阿根廷、孟加拉和沙乌地阿拉伯等均为已表达有兴趣加入的国家。

苏克拉尔表示，人们对金砖国家兴趣日增并非新事，但反映人们对金砖五国近15年来所奋斗的事务有信心。

苏克拉尔说，金砖国家不仅是「试图改变全球政治风貌的一股力量，也正在改变当前全球经济领域的事务」。

苏克拉尔告诉法新社：「当前的全球架构仍然不平等，开发中国家持续被边缘化、被少数霸权支配。我们不要这样的世界，要的是一个我们的声音被听见的世界」。

南非将于8月22至24日在约翰尼斯堡主办今年的金砖五国峰会，已有69国受邀参与，包括所有非洲国家。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）之前提出盼今年能与会，但目前尚未确定。

苏克拉尔说：「金砖国家是采共识决的实体，不是南非说了算，这必须协商」他并说南非外长潘道尔（Naledi Pandor）「正忙于相关程序」。

根据峰会官网指出，金砖国家组织2009年正式成立，目前国内生产总值（GDP）占全球的23%，人口占世界的42%。

© 2023 AFP