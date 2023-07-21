小罗勃甘乃迪与拜登争总统提名 遭民主党痛斥

（法新社华盛顿20日电） 美国民主党人今天在国会听证会上，猛烈抨击欲争取2024年总统大选提名的小罗勃．甘乃迪（Robert F. Kennedy Jr.），再度提及他的反疫苗阴谋论等极具煽动性的主张。

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小罗勃．甘乃迪是美国已故前总统约翰．甘乃迪（John F. Kennedy）的侄子，他想和现任总统拜登（Joe Biden）竞争取2024年民主党总统候选人的提名资格。

小罗勃．甘乃迪在15日发布的影片中表示，COVID-19（2019冠状病毒疾病）以「白人和非裔」作为攻击目标，对犹太人和华人的影响较小，这番争议言论遭广泛指责为反犹主义，这已非他第一次因反犹言论遭批评。

不过，共和党强硬派议员乔登（Jim Jordan）今天仍不顾反对，邀请甘乃迪到众议院「联邦政府武器化特别委员会」（House Select Committee on the Weaponization of the Federal Government）作证。

维吉尼亚州民主党人康诺里（Gerry Connolly）会前表示：「小罗勃．甘乃迪所持信仰既卑鄙、令人作呕、种族主义、偏执、反犹太、反同性恋又反科学，而且充满阴谋论。」

「换句话说，他是乔登最完美的证人，并受到共和党多数派敞开双臂欢迎，共和党人透过提携小罗勃．甘乃迪，刻意提供一个放大仇恨言论的平台。」 小罗勃．甘乃迪正在争取2024年民主党总统提名，但在主要民调中平均落后拜登52个百分点，尽管他在初选中出线的希望渺茫，民主党人仍担心他最终以「第三方」候选人身分参选，恐瓜分拜登选票，为前总统川普（Donald Trump）连任之路扫除障碍。

© 2023 AFP