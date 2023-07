小罗勃甘乃迪与拜登争总统提名 遭民主党痛斥

(法新社华盛顿20日电) 美国民主党人今天在国会听证会上,猛烈抨击欲争取2024年总统大选提名的小罗勃.甘乃迪(Robert F. Kennedy Jr.),再度提及他的反疫苗阴谋论等极具煽动性的主张。

小罗勃.甘乃迪是美国已故前总统约翰.甘乃迪(John F. Kennedy)的侄子,他想和现任总统拜登(Joe Biden)竞争取2024年民主党总统候选人的提名资格。

小罗勃.甘乃迪在15日发布的影片中表示,COVID-19(2019冠状病毒疾病)以「白人和非裔」作为攻击目标,对犹太人和华人的影响较小,这番争议言论遭广泛指责为反犹主义,这已非他第一次因反犹言论遭批评。

不过,共和党强硬派议员乔登(Jim Jordan)今天仍不顾反对,邀请甘乃迪到众议院「联邦政府武器化特别委员会」(House Select Committee on the Weaponization of the Federal Government)作证。

维吉尼亚州民主党人康诺里(Gerry Connolly)会前表示:「小罗勃.甘乃迪所持信仰既卑鄙、令人作呕、种族主义、偏执、反犹太、反同性恋又反科学,而且充满阴谋论。」

「换句话说,他是乔登最完美的证人,并受到共和党多数派敞开双臂欢迎,共和党人透过提携小罗勃.甘乃迪,刻意提供一个放大仇恨言论的平台。」 小罗勃.甘乃迪正在争取2024年民主党总统提名,但在主要民调中平均落后拜登52个百分点,尽管他在初选中出线的希望渺茫,民主党人仍担心他最终以「第三方」候选人身分参选,恐瓜分拜登选票,为前总统川普(Donald Trump)连任之路扫除障碍。

© 2023 AFP