批泽伦斯基挖苦英国防长 乌克兰驻英大使遭解职

（法新社基辅21日电） 乌克兰总统泽伦斯基今天开除驻英国大使普莱斯塔可。曾任乌克兰外交部长的普莱斯塔可先前接受英国媒体访问时，对于泽伦斯基有关英国军援争议的回应表露批评之意。

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相关争议源于英国国防部长华勒斯（Ben Wallace）本月稍早暗示，乌克兰应该对于盟友的武器支援表现出更多感恩之情；事后泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）的回应，令普莱斯塔可（Vadym Prystaiko）批评他的嘲讽语气。

乌克兰总统府网站今天公告，泽伦斯基签署了普莱斯塔可的解职令。但公告中并未说明理由。

华勒斯是在北大西洋公约组织（NATO）于立陶宛首都维尔纽斯（Vilnius）召开峰会的场边，被媒体记者问到有关泽伦斯基抱怨北约没有为乌克兰入盟规划时间表一事，他反讽基辅让他感觉似乎将英国提供武器当作亚马逊（Amazon）网购，暗示对方应该表达更多「感恩」。

英国是乌克兰的武器捐赠大国，也帮乌克兰训练部队。

泽伦斯基其后在北约峰会的记者会上回应说：「我真的不知道…我们应该还能如何表达我们的感激。…我们可以起床后亲自向（英国国防）部长道谢。」

普莱斯塔可接受英国天空新闻台（Sky News）访问时，访问者暗示泽伦斯基的回应「有点挖苦」华勒斯，普莱斯塔可表示认同。

普莱斯塔可表示：「我不认为这样的嘲讽是健康的。我们没必要表现给俄罗斯人看我们彼此有嫌隙，他们必须知道我们正在合作。」

普莱斯塔可并强调，有必要让乌克兰与英国间的关系更顺畅。「有任何情况，班（华勒斯）都可以打电话给我，不管他需要什么都可以告诉我。」

普莱斯塔可是乌克兰职业外交官，曾自2019至2020年担任外交部长，并自2020年7月起担任驻英国大使。

© 2023 AFP