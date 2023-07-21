欧盟以阿根廷用语称呼福克兰群岛 英国政府抗议

（法新社伦敦20日电） 欧盟（EU）日前在声明中以阿根廷用语马尔维纳斯群岛（Islas Malvinas）来称呼福克兰群岛（Falkland Islands），英国政府今天对此表达愤怒。英、阿1982年为争夺该群岛而交战。

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法新社报导，英国外交大臣柯维立（James Cleverly）在社群媒体推特（Twitter）上回应此事：「福克兰群岛岛民有权选择自己的未来…福克兰群岛岛民有99.8%投票同意成为英国大家庭的一分子，阿根廷和欧盟应倾听他们的民主选择。」

此次争议源自欧盟在与「拉丁美洲与加勒比海国家联盟」（CELAC）峰会闭幕时发表的声明，声明指出：「关于马尔维纳斯群岛（Islas Malvinas）／福克兰群岛的主权问题，欧盟注意到CELAC的历史立场是基于对话以及尊重国际法在和平解决争端中的重要性。」 虽然这份声明的英文版本同时包括该群岛的英国和阿根廷称呼，但西班牙语版本仅提及阿根廷名称「马尔维纳斯群岛」。

英国首相苏纳克（Rishi Sunak）的发言人表示：「我们有必要明确表明，福克兰群岛隶属英国…这是岛民自己做的选择。」

这名发言人还说：「欧盟如今已正确地澄清，在他们做出令人遗憾的措辞选择后，欧盟在福克兰群岛问题的立场上并未改变。」

不过，阿根廷总统费南德兹（Alberto Fernandez）则乐见欧盟的声明。他在推特上写道「马尔维纳斯群岛是一项国家目标」，并对他所谓的「历史性外交胜利」表示欢迎。

他也指出：「阿根廷人致力捍卫我们祖国的权利，使得这项目标成为可能。」

阿根廷媒体大幅报导欧盟这份声明。

© 2023 AFP