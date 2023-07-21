澳洲等13国军演登场 美：对中传达捍卫民主价值

（法新社坎培拉21日电） 美国海军部长戴杜罗今天表示，在澳洲展开的多国军事演习对中国传达讯息就是，美国盟友正合作捍卫他们的安全和民主价值。昨天当局已在澳洲东北岸外海发现中国间谍船踪迹。

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由美国和澳洲主导、2005年开始每两年举办的「护身军刀」（Talisman Sabre）军演，今年已扩大为包括英国、日本、印尼、加拿大和法国等13国、3万多名军事人员参与的联合演习。

戴杜罗（Carlos Del Toro）与澳洲国防部长马勒斯（Richard Marles）在雪梨海军基地为这项演习揭幕时，对于双边军事关系日益紧密表示欢迎。

戴杜罗表示，陆、海、空军事平台将会变得日益复杂，盟友必须一起训练，才能够以单一特遣部队之姿执行任务。

他告诉记者：「中国可以从这项演习以及我们盟友和伙伴共同进行的一切，而得到的最重要讯息就是，存在于我们诸多国家之间的核心价值将我们牢牢相系。」

「我们实际上准备在捍卫我们的国家安全利益，以及捍卫我们共有的核心价值上共同行动。」

马勒斯表示，为期两周演习期间，逾800部军事车辆将穿越部署在昆士兰州（Queensland）海岸城镇鲍恩（Bowen）的单一活动码头。

「这将是我们在澳洲所见，自从第二次世界大战以来澳洲和美国之间最重要的后勤演习。一切其实是为了建立两国国防军的肌肉记忆，建立舒适性和熟悉度，而且显然不只是澳洲和美国，也涵盖参与的其他11个国家。」

澳洲国防军（Australian Defence Force）联合作战司令（Chief of Joint Operations）比尔顿（Greg Bilton）告诉记者，昨天就已在澳洲东北岸外海发现中国间谍船。

「我们昨天抵达，在珊瑚海（Coral Sea）跟那艘船打招呼。我预期它会往下移动，参加演习，或是再度进入演习地点。这种事他们已经做好几年了，我们对此准备充分。」

他表示，中方对澳洲通讯的回应「有礼貌、符合正常海上规范」。

© 2023 AFP