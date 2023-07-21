瓜国检方突袭搜查最高选举法院 争议调查再扩大

（法新社瓜地马拉市20日电） 距离瓜地马拉总统选举决选仅剩1个月，瓜地马拉检察官今天对监督瓜国选举的最高选举法院展开突击搜查，瓜国检方对反贪腐候选人阿雷巴洛所属政党备受争议的调查升高。

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数周以来，瓜地马拉当局针对在6月25日第一轮投票中胜选的总统候选人采取法律行动，不但在国内引发抗议，也被国际社会谴责涉嫌干预选举结果。

检察总长办公室已对首轮选举中位居第2的阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）所属「种子党」（Semilla）展开调查，指控该党几年前成立期间，在搜集签名方面有违法之嫌。

作为调查的一环，检察官们对阿雷巴洛一名盟友发出逮捕令，并成功让法官将种子党停权，不过这项停权令随后遭瓜地马拉最高法院撤销。

最高选举法院（Supreme Electoral Tribunal，TSE）秘书长维拉斯格（Alexander Velasquez）告诉法新社，多名执法人员今天直捣最高选举法院，从副院长卡斯蒂约（Eleonora Castillo）的办公室取走文件。

肃贪检察官卡鲁奇切（Rafael Curruchiche）办公室发表声明表示，他们已对卡斯蒂约发出逮捕令。

卡鲁奇切和检察总长波拉斯（Consuelo Porras）先前已名列美国「贪腐人士」名单。

检察官蒙特罗梭（Cinthia Monterroso）今天也参与突袭检查的行动，她过去曾对批评现任政府的记者和前肃贪检察官提出指控。

蒙特罗梭和发出卡斯蒂约逮捕令的欧瑞亚纳（Fredy Orellana）昨天均被美国列入「贪腐人士」名单，入列者将禁止入境美国。

© 2023 AFP