皮塔总理梦碎 前进党：将支持为泰党候选人担任总理

（法新社曼谷21日电） 最近赢得泰国选举的改革派政党前进党今天表示，在党魁皮塔遭军方和保王派国会议员阻挠后，前进党将支持竞争对手为泰党候选人担任总理。

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前进党（Move Forward Party）表示，上周在国会选举总理投票中，前进党党魁皮塔（Pita Limjaroenrat）被军方任命的参议员否决后，前进党将支持盟党为泰党（Pheu Thai）提名的候选人。

前进党在5月选举中赢得城市和年轻选民的支持，这些选民对十年来的军事统治感到失望。前进党表示，目前的要务不是总理职位，而是恢复文人政府。

前进党秘书长猜他瓦（Chaitawat Tulathon）表示：「最重要的不是皮塔将成为总理，而是泰国将能够成为一个民主国家。」

为泰党被视为钦那瓦（Shinawatra）政治家族的工具，其成员包括2006年和2014年因军事政变而被推翻的两位前总理戴克辛（Thaksin Shinawatra）和盈拉（Yingluck Shinawatra）。为泰党在国会大选得票排名第2，并加入前进党筹组的8党联盟。

猜他瓦说：「前进党将允许第2大党为泰党，成为8党联盟的主要政党。在下次国会会议上，前进党将投票给为泰党的总理候选人，就像为泰党曾投票给前进党的总理候选人一样。」

房地产大亨赛塔（Srettha Thavisin）是为泰党3名总理候选人之一，他在预定于27日举行的下一次总理选举投票中处于有利地位。

赛塔是一位深受泰国精英商界领袖喜爱的成功企业家，他被认为比皮塔更受建制派欢迎。

© 2023 AFP