马克宏内阁改组 幅度未若预期

（法新社巴黎20日电） 法国政府消息人士表示，总统马克宏今天改组内阁，盼能摆脱去年连任以来的一连串危机，继续迈步向前。不过最后改组幅度有限。

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外界数周以来都在猜测，饱受批评的总理柏纳（Elisabeth Borne）可能下台，但45岁的马克宏（Emmanuel Macron）17日表示，将继续支持柏纳。

针对中间派马克宏是否应该大幅改组内阁，以发出重新开始的信号，政府顾问和部长们争论已久。但是最后内阁改组的幅度有限。

这波改组最引人注目的是，法国第一位非裔教育部长恩迪亚耶（Pap Ndiaye）被换掉。尽管学者和种族关系专家出身的恩迪亚耶拥有出色履历，但他似乎在法国纷扰的政治环境中举步维艰。

接替恩迪亚耶的是雄心勃勃的34岁前政府发言人艾塔尔（Gabriel Attal）。另外卫生、住宅和社会事务部首长也将异动。

国务秘书席亚帕（Marlene Schiappa）4月间在政府因为延后退休政策引发的示威潮而忙得焦头烂额之际登上「花花公子」（Playboy）杂志封面，惹恼同僚，她这次也被撤换。

自去年连任以来，马克宏因延后法定退休年龄政策而引发长达数月的愤怒示威潮。上个月底又因一名非裔青年遭警察射杀，导致全国再陷暴动，他被迫再次展开危机管理。

马克宏政府挨批对未来缺乏明确愿景，他4月间承诺将于100天内，为剩余的4年任期制定新的路线图。

尽管一些执政党国会议员已因施政缺乏未来愿景而失去耐性，政治学家柯特雷斯（Bruno Cautres）表示，这次内阁改组「并未发出强烈的政治信号」。

他告诉法新社：「这次改组是要摆脱表现不佳的阁员，或是让不想留任的部长走人。」

© 2023 AFP