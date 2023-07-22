克里米亚：乌克兰无人机袭击造成弹药库爆炸

（法新社莫斯科22日电） 俄罗斯扶植的克里米亚行政首长阿克瑟诺夫表示，乌克兰的无人机今天袭击克里米亚，导致一处弹药库爆炸，他下令疏散受袭击地点5公里范围内的居民，并暂停铁路行驶。

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阿克瑟诺夫（Sergei Aksyonov）在Telegram上表示：「由于敌方无人机袭击了克拉斯诺瓦尔代斯基（Krasnogvardeisky）地区，导致一处弹药库发生爆炸，已决定疏散（居住在）该区域5公里范围内的居民。」

阿克瑟诺夫并未具体说明受袭击的地点，只表示攻击发生在位于克里米亚半岛中央的克拉斯诺瓦尔代斯基地区。

阿克瑟诺夫也表示克里米亚半岛的铁路交通将停止行 驶：「为了将风险降到最低，也决定停止克里米亚铁路的行驶。」

当局随后表示，从莫斯科驶向克里米亚主要城市辛费罗波（Simferopol）的2列火车，以及1列从相反方向行驶的火车已暂停。

根据俄罗斯扶植的克里米亚政府，唯一一座连接俄国本土和克里米亚的克里米亚大桥（Crimea Bridge）今天也在乌克兰发动无人机攻击后短暂关闭。

俄罗斯扶植的克里米亚政府在Telegram上说道：「克里米亚大桥道路交通将暂时关闭。」并在10分钟后发文表示交通已「恢复」。

随着基辅当局发起反攻，试图收复被莫斯科当局占领的土地，乌军对深入黑海的克里米亚半岛的袭击加剧，同时表示打算夺回克里米亚半岛。俄国于2014年从乌克兰手中并吞克里米亚半岛。

© 2023 AFP