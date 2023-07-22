拜登邀7大科技巨头开会 防AI衍生巨大风险

（法新社华盛顿21日电） 美国总统拜登今天在白宫与科技领袖举行的会议上提到人工智慧（AI）的「巨大」风险与前景，领袖们允诺在AI产业彻底改变社会之际，从网路攻击到欺诈做好全面防堵。

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拜登（Joe Biden）说，人工智慧「为我们的社会、经济和国家安全带来极大风险，但也带来令人难以置信的机会」，「这着实令人震惊」。

亚马逊（Amazon）、人工智慧公司Anthropic、谷歌（Google）、新创公司Inflection、脸书（Facebook）母公司Meta、微软（Microsoft）和研发聊天机器人ChatGPT的OpenAI等企业高层代表们在旁站立，拜登侃侃而谈。

拜登说，随着人工智慧愈来愈深入个人生活与商业活动 ，这些顶尖企业已允诺「引导负责任的创新」。「未来10年、甚至未来数年内，我们将看到比过去50年更多的科技变革，这是个令我吃惊的启示…现场的团队在引领负责暨安全的创新方面至关重要。」

会议开始前，这7家人工智慧巨头允诺实施一系列自我监管的安全措施，白宫表示，这些措施将「凸显未来人工智慧的3大基本原则：安全、可靠与信任」。

人工智慧能够透过电脑程式学习，来完成许多目前由人类执行的工作，因而被视为一种强大的工具，但同时也衍生许多潜在的可怕风险。

这些企业在允诺中，同意开发「强大的技术机制」，例如浮水印系统，来确保使用者知道哪些时候的内容是来自AI、而不是由人类生成。

白宫的倡议表明他们正及早介入，解决AI产业发展速度快到国会可能来不及应付的问题。

官员们表示，拜登目前也正在拟定一项与人工智慧安全有关的行政命令，这项命令权力有限，但无须经过国会批准。

© 2023 AFP