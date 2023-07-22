澳美军演展示海马士火箭系统

（法新社澳洲萧瓦特湾22日电） 澳洲与美国部队今天进行作战演习，排练以精准的海马士火箭系统发动攻击。坎培拉当局正全面修订军事策略，将更重视长程攻击火力。

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澳美两军在昆士兰州东北部地区的萧瓦特湾（Shoalwater Bay）军事训练区实施连串实弹操演，展示美国最近售予澳洲国防军（Australian Defence Force）的高机动性多管火箭系统（HIMARS，简称海马士火箭系统）。

美国和澳洲主导的「护身军刀」（Talisman Sabre）军演刚刚登场，有超过3万各国部队将在今后两周参与演习，包括来自日本、法国、德国和南韩的官兵。

澳洲正要着手大举整顿军队，转向着重长程攻击能力，以期吓阻中国等对手。

俄罗斯全面入侵乌克兰后，乌克兰军方以海马士系统反击成效甚佳。澳洲陆军少校柏迪（ Tony Purdy）表示，这种武器将让澳洲军队「战力大举提升」，并获得急需的「长程精准」攻击能力。

各国国防高层盛赞海马士系统令人渴盼的「打了就跑」能力，因为这种火箭系统可以迅速就定点并发射，然后移动再装填弹药，令敌军较难以追踪和攻击，减少了操作官兵的危险。

澳洲预定2025年获得首批海马士火箭系统，并可望于接下来两年实际使用。

「护身军刀」演习的美军发言人希恩少校（Jimmy Sheehan）说：「除了语言障碍外，要协调空中和陆地的长程火力本就很具挑战性。但是今天我们见到来自澳洲、美国、日本和韩国的官兵成功执行任务，在战术层面上由指挥管制到执行都宛如一支部队。」

© 2023 AFP