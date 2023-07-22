西班牙大选将举行 总理称社会劳工党民调急起直追

（法新社马德里21日电） 西班牙明天将举行提前选举的投票，总理桑杰士（Pedro Sanchez）今天在最后一天竞选活动时告诉选民，他所属社会劳工党正缩小与右翼对手的差距。

广告 继续浏览后续

根据17日公布的最终民调，右翼人民党（Popular Party）预计将赢得最多席次，但无法取得可让国会运作的过半多数。

如此一来人民党势必得与极右的民声党（Vox）筹组联合政府，届时将会是自1975年西班牙结束佛朗哥将军（Francisco Franco）独裁统治以来，再次出现右翼政党掌权。

但人民党的声势在选战倒数阶段受挫，党魁费霍（Alberto Nunez Feijoo）因为1990年代担任加利西亚（Galicia）地方政府高官时，与恶名昭彰的毒枭多拉多（Marcial Dorado）有挂钩，而面临新的质疑。

此外，他在电视辩论时被抓包作出错误陈述，声称人民党一向通过退休金调高。

桑杰士早上先是在公共电视台说：「我觉得人民党失去动力，而社会劳工党正急起直追。」晚间在马德里南部郊区赫塔菲（Getafe）的最后一场造势活动说：「我们将赢得选举，我们将漂亮地赢得选战！」

桑杰士将能否连任的焦点摆在经济政绩，强调西班牙的经济成长与通膨数据在欧盟优于大多数国家。

尽管近期大部分民调显示，人民党与民声党可望在350席的国会取得过半席次，但也有民调显示这两党无法过半。

若两个右翼政党无法过半，将让社会劳工党有继续组阁机会，因为他们有更多选项能与极左翼汇总（Sumar）联盟和其他小型政党结盟。

但分析人士也说，不排除左、右两大阵营都无法过半的可能性，届时恐得重演2019年时的重选戏码。

© 2023 AFP