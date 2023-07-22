选情正激烈 川普机密文件案2024年5月开庭

（法新社迈阿密21日电） 美国前总统川普因卸任后不当持有机密文件遭起诉，承审法官今天宣布本案订于明年5月20日开庭审理。审理期间适逢美国总统大选进入白热化，对川普带来新挑战。

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川普是美国史上首位面临联邦刑事控罪的卸任总统。本案检方声请法官自今年12月开始审理，川普的辩护律师团则声请明年11月选后再开庭。

甘农（Aileen Cannon）今天宣布，选择明年5月开庭是为让双方有时间处理超过110万页的证据，以及审理期间案件核心机密文件拿捏带来的挑战，「所有人都同意，被告们需要足够时间阅卷及评估」。

甘农过去是由川普任命，经随机分案分配到承审这场瞩目案件。

明年5月的审判将于美国佛州皮尔斯堡（Fort Pierce）的联邦法院举行，当地也是川普2016年、2020年大选的铁票区。

77岁的川普是最有可能获共和党提名的候选人，而首次开庭时间恰巧在党内初选接近尾声时。

共和党全国代表大会（RNC）将于明年7月15至18日在威斯康辛州密尔瓦基举行，届时正式提名党内候选人，但各州初选大多在明年5月20日之前明朗化。

川普发言人乐见法官决定不在今年12月开庭，并称这是「（司法部）拒为总统川普提供公平法律程序的一大挫败」「如此宽松的时程安排，让总统川普和他的法律团队得以继续力抗这空洞的骗局」。

里契蒙大学（University of Richmond）法学教授托比亚斯（Carl Tobias）表示，法官选择明年5月开庭，似乎是想在检辩之间寻求折衷。

托比亚斯说，川普届时可能寻求进一步让开庭时程延后，因为过去几十年他每场官司都很爱拖延，「他把拖延（官司）视为利多」。

© 2023 AFP