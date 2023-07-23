乌克兰：俄军向敖德萨发射19枚飞弹 2死22伤

（法新社基辅23日电） 乌克兰今天表示，莫斯科当局于夜间从陆地、空中、海上向乌克兰黑海港口城市敖德萨（Odesa）发射19枚飞弹，造成2人死亡、22人受伤，摧毁了一座东正教大教堂。

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这是俄罗斯退出黑海谷物协议后，对这座历史悠久城市发动的另一波攻击。

乌克兰空军在Telegram上说道，「敌军总共使用了19枚各式飞弹」，并表示9枚飞弹已被摧毁。

乌克兰空军指出，其中包括缟玛瑙（Onyx）飞弹、海上发射的「口径」（Kalibr）巡弋飞弹、和伊斯坎德（Iskander）弹道飞弹。

乌克兰当局表示，俄国在夜间以飞弹对敖德萨进行攻击造成的死亡人数升至2人，另有22人受伤，其中包括4名小孩。

乌克兰内政部长克利孟科（Igor Klymenko）在Telegram上写道：「1名1974年出生的男子在夜间炮击中丧生。」这使得死亡人数达到2人。

他也指出：「另有22人受伤，其中包括11岁、12岁、和2名17岁的小孩。」

乌克兰外交部在推特（Twitter）上发文表示：「位在敖德萨历史中心的主显圣容大教堂（Transfiguration Cathedral）被毁，这座教堂受到联合国教科文组织（UNESCO）的保护。这是一起永远不会被遗忘和宽恕的战争罪行。」

在莫斯科当局以飞弹袭击历史悠久的港口敖德萨、造成多人伤亡、毁坏一座东正教教堂后，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）誓言将对俄军进行报复。

泽伦斯基表示：「飞弹袭击了平静的城市、住宅、大教堂。我们肯定会为敖德萨向俄国恐怖分子进行报复。他们将会感受到报复。」

© 2023 AFP