印度山崩死亡人数攀至27人 至少50人下落不明

（法新社新德里23日电） 印度马哈拉什特拉省（Maharashtra）发生大规模山崩事件，根据官员说法，死亡人数今天攀升至27人，仍有至少50人下落不明，救援团队在暴雨中艰难地进行搜救。

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这起发生于20日的山崩事件由季风雨引起，土石猛烈袭击莱加德（Raigad）地区一个多丘陵、森林茂密的村庄，村庄距离孟买（Mumbai）约100公里。

紧急救难团队一直在层层土堆和碎石下挖掘寻找遗体。

莱加德官员迈斯（Yogesh Mhase）今天告诉法新社：「我们目前清点了27具遗体，约50至60人仍然失踪，但现场救援工作面临多重挑战。」

迈斯指出，这个偏远的村庄离最近的道路约5公里，他表示：「没有重型设备可以到达这里，我们只有小型机具，几乎所有的作业都需要由人工完成。」

迈斯说道：「区内的连绵大雨也让整个救援行动更加困难。」这名地区高级官员表示，持续进行的救援工作来到第4天，他对找到幸存者并不乐观。

根据当地媒体报导，几个家庭被彻底摧毁，而有些幸存者是亲属中唯一存活的人。

自6月雨季开始以来，印度受到暴雨袭击，洪水和山崩已造成许多人死亡。

季风雨对于补充河水和地下水至关重要，但每年的暴雨也造成广泛的破坏。

专家表示，气候变迁正在增加全球极端气候事件的数量，印度的筑坝、人为毁林、以及开发计画更加剧人员伤亡。

© 2023 AFP