控乌克兰炸死记者 俄罗斯谴责矢言予以回应

（法新社莫斯科22日电） 俄罗斯指控乌克兰发动的攻击炸死一名俄国记者，称那是西方国家和乌国政府「令人发指、有预谋的罪行」，并矢言将予以「回应」。

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俄罗斯军方稍早宣布，俄罗斯新闻社（RIA Novosti）战地记者朱拉里夫（Rostislav Zhuravlev）今天在乌国南部札波罗热（Zaporizhzhia）地区因一场乌方发动的袭击行动而丧生。

俄新社同样报导了朱拉里夫的死讯，称他是在前线附近遇害。

俄罗斯军方在声明中说：「乌克兰军队使用集束弹药发动袭击，导致4名记者受到轻重不一的伤势。」

「撤退过程中，俄新社记者朱拉里夫因集束弹爆炸造成的伤势而死亡。」

另外3名记者送医后据报情况稳定。

俄罗斯外交部表示：「所有迹象均显示，针对这群记者的攻击事件并非偶然发生的。」

声明补充道：「各个称职的国际机构，一如对过去这类案件一般，宁可对此令人发指的罪行视而不见。」

根据俄罗斯外交部说法，事发时，「这群记者正在搜集素材，以报导基辅政权武装人员轰炸札波罗热地区聚落时，使用的是遭全球多国所禁用的集束弹药」。

俄罗斯外交部同时归咎美国把这些武器运送给乌克兰部队。

美国白宫先前表示，乌克兰部队正在战场运用美方提供的集束弹药，以在这场旷日持久的战争中寻求反攻动力。

集束弹含上百枚更小的子炸弹，能够造成大面积杀伤，而留下的未爆弹（哑弹）往往在冲突结束数十年后，仍对平民构成威胁，因此在许多国家都禁止使用这种武器。

俄罗斯外交部警告说：「残忍屠杀这名俄国记者的凶嫌，最终将得到应有的惩罚。」俄罗斯外交部更说：「向基辅当局提供集束弹药的各方，也将承担全部责任。」

© 2023 AFP