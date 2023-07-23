联合国关切瓜地马拉大选 吁当局尊重选民投票意愿

（法新社纽约联合国总部22日电） 联合国秘书长古特瑞斯今天对瓜地马拉总统大选表达「高度关切」，呼吁瓜地马拉政府在自由和公平的选举中，尊重选民意愿。

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瓜地马拉将于8月20日进行第二轮总统大选，无论谁胜选都将使瓜地马拉政治走向左倾，右翼政治掮客因而不安。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）在一份简短声明中，呼吁「瓜地马拉政府尊重民众人权，包括在真正定期选举中投票的权利，以保证选民自由表达意愿」。

古特瑞斯说，选民「应受保护，免受任何形式胁迫，投票过程也不应受到非法或任意干扰。」

瓜地马拉6月的第1轮总统大选，由「全国团结希望党」（UNE）的前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres）和「种子党」（Semilla）的阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）出线，由于两人均持中间偏左立场，代表着瓜地马拉将于8月决选过后出现10多年来的第一位左翼领袖。

阿雷巴洛的爆冷闯进第2轮，让右翼政党陷入了困境，并引发各项阻挠选举过程的动作。

除了有检察官曾寻求将阿雷巴洛所属的种子党停权，政府调查员昨天又突击搜查种子党办公室，据称是为了寻找创党过程中违规行为的文件。

检察官还两度派出调查员搜查最高选举法庭（Supreme Electoral Tribunal, TSE），促使最高法庭发布禁制令以保护选举。

古特瑞斯表示，联合国成员国「有责任确保透明、自由和公正的选举，免于恫吓与胁迫」。

© 2023 AFP