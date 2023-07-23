英乐团主唱与团员男男吻 旋即遭马来西亚禁

（法新社吉隆坡23日电） 英国独立摇滚乐团The 1975主唱马修希利（Matty Healy）在马来西亚表演时挞伐当地反LGBTQ法规，接着亲吻同台男性乐团成员，大马当局已因此取消周末的音乐节活动。

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同性恋在马来西亚属非法行为，男男性行为可被处以有期徒刑。当地LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别、酷儿）人士遭有关单位歧视也时有所闻。

21日当天，马修希利先是在台上满口脏话地痛批马来西亚反同法，接着与在台上公开亲吻贝斯手麦克唐纳（Ross MacDonald），最后取消他们21日在当地Good Vibes音乐节的表演。

马修希利告诉粉丝说，The 1975原本就有在思考是否退出音乐节的演出，「没有道理邀请The 1975来一个国家，然后告诉我们我们可以跟谁有性行为」。

他接着突然结束整场演出并表示：「好吧，我们得走了，我们刚被吉隆坡（Kuala Lumpur）禁了。」

这并非马修希利首次在台上从事抗议行动，他2019年前往有着同样严苛反同法的阿拉伯联合大公国时，在演唱会上亲吻一名男歌迷。

马来西亚迅速对马修希利的男男吻展开行动。数位通讯部长法米（Fahmi Fadzil）先是发布一则新闻稿，称马修希利做出「非常无礼的行为」，随后在与音乐会主办方开过会后下令「立即取消」3天的音乐节活动。

法米接着并在社群网站推特（Twitter）发文说：「切勿触及一个社会的敏感话题，尤其是违背当地文化的礼仪和价值观的敏感话题。」

© 2023 AFP