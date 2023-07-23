西班牙大选登场 右派政党恐重新执政

（法新社马德里23日电） 西班牙大选今天登场，选民将决定究竟要给左派社会劳工党总理桑杰士（Pedro Sanchez）再4年任期，还是如民意调查所显示，让右翼的人民党联合极右翼民声党重返掌权。

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在2024年欧洲选举之前，西班牙这个欧元区第4大经济体的选举结果若向右倾，情况将与义大利去年的情形类似，对欧洲左翼政党而言，将是一大打击。

西班牙目前担任欧盟轮值主席国，因此选举结果甚至更具象徵意义。

几乎所有民意调查和专家都说，这次投票结果意味着费霍（Alberto Nunez Feijoo）所领导的右翼人民党（PP）可能获胜，但也可能出现意外。

截至17日的最新调查显示，约1/5选民仍未做决定要选谁。而7月大热天底下让选民去投票，会对投票率产生什么影响，目前也还不清楚。

西班牙邮政服务（Spanish Postal Service）今天表示，由于许多民众正在度假，在3750万登记选民中有超过247万人用邮寄投票，创下纪录。

马德里的卡洛斯三世大学（Carlos III University）政治系助理教授萨格雷拉（Pedro Riera Sagrera）说：「若人民党未获胜，那将是一个大意外。」

费霍希望他的政党能在国会350个席次中，拿下过半所需的176席，如此一来才能让人民党独立执政，但民意调查显示情况并非如此。

民调显示，人民党可能达不到席次要求，而必须与唯一派上用场的伙伴合作，也就是要和极右翼的民声党（Vox）达成协议。民声党是在2013年因人民党内部分裂而出现。

与极右翼联手，对温和派的费霍而言，是个真正的挑战。不过，在5月地方选举中右派获胜后，霍费的政党还是与民声党达成协议，以共同治理地方和区域政府。

在整个谈判过程中，民声党拒绝在争议性立场上做出让步，诸如不赞成堕胎或变性人权利、拒绝承认性别暴力或否认气候变迁。

民声党领导人阿巴斯卡尔（Santiago Abascal）告诉人民党，若要取得民声党的支持，将来在政府中必须有民声党的一席之地，这意味自1975年佛朗哥（Franco）独裁统治结束以来，首度有极右派政党加入政府执政。

© 2023 AFP