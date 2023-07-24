伊朗电影节遭停 仅因海报上女性未戴头巾

（法新社德黑兰23日电） 因为活动张贴一张女演员没有戴上女子头巾「希贾布」（hijab）的海报，伊朗当局已经禁止该国一个电影节举行。

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这项禁令发布前，伊朗短片协会（Iranian Short Film Association, ISFA） 公布一张即将开跑的短片电影节（Short Film Festival）海报，海报主角是1982年电影「亚兹盖德之死」（The Death of Yazdguerd）的伊朗女星塔斯里米（Susan Taslimi）。

伊朗通讯社（Iranian News Agency, IRNA）今天晚上的报导指，「文化部长亲自下令禁止举办第13届ISAF电影节（ISFA Film Festival），因为那项活动的海报上，用的是不戴希贾布的女性照片，这违反了法律规定。」

电影节原本预定9月进行。

自1979年伊斯兰革命过后，伊朗女性1983年起就须戴上盖住头、颈的头巾「希贾布」。

然而，自从去年9月爆发大规模抗议活动、要求结束强制戴头巾以来，伊朗女性愈来愈无视严格的服仪规定。

这波延续数月之久的抗议活动，是因22岁的伊朗库德族（Kurd）女性艾米尼（Mahsa Amini）因涉违反严格的伊斯兰服仪规定而遭道德警察逮捕后，于遭拘留期间丧命所引发。

本月初，警方表示已重新展开巡逻，将愈来愈多无视这项法律的女性绳之以法。

德黑兰法院因在公共场合未戴头巾，19日判知名女演员贝耶根（Afsaneh Bayegan）两年徒刑，暂缓执行。

© 2023 AFP