印尼沉船事故15死 幸存者：案发时并无风浪

（法新社印尼甘达里24日电） 一艘木造船舶今天在印尼苏拉威西岛（Sulawesi）外海沉没，搜救人员表示至少15人丧生，所有失踪乘客皆已寻获。幸存者称案发当时无风无浪，船却开始进水，最后就沉了。

广告 继续浏览后续

当地搜救单位办公室在声明中表示，遇难船只在今天凌晨0时过后不久沉没，船上载了48人。

声明提到，有6人获救后被送往医院治疗，目前还在调查沉船原因。

东南苏拉威西省（Southeast Sulawesi）甘达里市（Kendari）搜救单位首长穆罕默德（Muhamad Arafah）在声明中表示，其余27名乘客都已寻获，且已确认所有罹难者的身分。

搜救单位稍早称有19人失踪，但穆罕默德表示，搜救行动已宣告结束。

当地救援办公室发言人瓦育丁（Wahyudin）说，案发当时，这艘船舶正在跨越中布顿县（Central Buton）穆纳岛（Muna Island）兰托村（Lanto）和拉吉里村（Lagili）之间的海湾。瓦育丁跟许多印尼人一样名字只有一个字。

18岁幸存者玛莉娜（Marlina）告诉记者，这艘船上「满载」乘客。

她说：「一开始一切正常，突然有人尖叫说进水了。船驾驶说『没问题』…最后船翻了，因为整艘船都是水。我们就落水了，没有风也没有浪。」

当地媒体也报导船上拥挤不堪，但瓦育丁拒绝证实。

印尼媒体报导，村民前去参加一场地方庆典，挤在一艘挤满人的船上，船只回程时在海湾翻覆。

在印尼，船上实际乘客人数不符申报人数是很常见的事。

© 2023 AFP