希腊罗得斯岛野火猛烈 游客顶高温徒步6小时撤离

（法新社希腊罗得斯岛23日电） 希腊罗得斯岛（Rhodes）野火猛烈，当局紧急疏散民众，有游客因此顶着高温，走了6小时才成功撤离。

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前来希腊度假的英国交通调度员史奎罗（Kelly Squirrel）表示，她在泳池旁目睹大火并接获撤离通知后，连忙前往海边。

她表示，为了逃离大火，「我们顶着高温步行了约6小时」。

罗得斯岛是希腊最受欢迎的度假胜地之一，尤其受到英国、德国、法国游客喜爱。有些游客在匆忙逃离之际，被迫抛弃部分随身物品。

一名英格兰工程师赛尔斯（Kevin Sales）说：「我太太把她的衣物借给一名女性，因为她没衣服可穿。这真是太可怕了。」

希腊其他岛屿据报也饱受类似问题所苦。

消防部门表示，希腊第2大岛艾维亚岛（Evia）也冒出野火，数个住宅区的居民被迫疏散。

艾维亚岛位于希腊中部东岸外海，去年遭遇该国史上最严重的几波野火肆虐。

希腊另一个深受外国游客喜爱的度假胜地科孚岛（Corfu）今晚也与野火搏斗。科孚岛坐落在希腊西北部外海，坐拥一望无际的爱奥尼亚海（Ionian）美景。

希腊国家通讯社「雅典通讯社」（ANA）报导，科孚岛上官员已向当地12个村落发出撤离警报。

© 2023 AFP