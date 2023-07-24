瑞典环保少女为气候危机发声 不服警察命令遭罚款

（法新社瑞典马尔默24日电） 瑞典环保少女童贝里（Greta Thunberg）在上个月一场集会中违抗警察命令，今天遭到罚款，但童贝里称自己是因为气候危机，迫不得已才这么做。

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20岁的童贝里今天上午11时过后，在瑞典南部的马尔默市（Malmo）出庭，她并未回答记者的提问。

根据法新社看到的犯罪指控纪录，童贝里「参加一场妨碍交通的示威」，且「拒绝服从警方命令，离开现场」。

童贝里在法庭上被问及自己的罪名时说：「没错，我当天在现场，我收到命令而且并未听从，但我否认这宗罪行。」

童贝里称，她是因为「气候危机」，迫不得已才采取行动。

但法庭短暂审理后，认定童贝里仍得负起法律责任，判罚1500瑞典克朗（约新台币4500元），外加缴纳1000克朗给瑞典的犯罪受害者基金。

环保团体「夺回未来」（Ta tillbaka framtiden）上个月主办集会，试图封堵马尔默港的出入口，藉此抗议化石燃料的使用。

童贝里当时在社群媒体Instagram上表示：「我们选择不当旁观者，而是用身体封锁这个化石燃料基础设施。我们正在夺回未来。」

童贝里15岁时在首都斯德哥尔摩的瑞典国会前发起「为气候罢课」（School Strike for the Climate）抗议活动，成为世界知名人物。（译者：杨昭彦/核稿：陈政一）

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