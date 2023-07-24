研究：雪梨前爱滋病毒中心 即将终止传播

（法新社巴黎23日电） 新南威尔斯大学的研究人员今天表示，曾为澳洲爱滋病流行大本营的雪梨内城区，如今已近达成世界第一个实现联合国目标－终止爱滋病毒传播的区域。

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联合国爱滋病规划署（UNAIDS）设定2030年底前让爱滋病不再是全球健康威胁的目标，其中包括将新增爱滋病毒感染例相较2010年减少90%。

研究人员在澳洲布里斯本（Brisbane）举行的国际爱滋病学会（International AIDS Society）爱滋病毒科学会议上宣布，从2010年到2022年，雪梨内城区男同性恋者新感染爱滋病人数下降88%。

发表这项最新研究的新南威尔斯大学（University of New South Wales）流行病学家格鲁利奇（Andrew Grulich）告诉法新社：「我们已非常接近实现目标，比表定的2030年时程提前约8年。」

格鲁利奇说，去年雪梨内城区仅记录11例新增爱滋病例，「对于曾为澳洲爱滋病流行的核心区域来说，这是极小的感染数字」。

据估计，雪梨内城区男性人口里20%是男同性恋者，也是雪梨爱滋病毒感染例的最大宗。

格鲁利奇说，英国和西欧几个地区的爱滋新增病例也在迅速下降。

不过格鲁利奇强调，这并不代表爱滋病在拥有超过520万人口的雪梨已近扑灭。

格鲁利奇说，「唯有取得疫苗和治疗方法，才能消除爱滋病毒。」

© 2023 AFP