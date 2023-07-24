苏丹内战迈入百日 民用飞机坠毁酿9死

（法新社苏丹瓦德迈达尼24日电） 东非国家苏丹内战昨天进入第100天，晚间一架民用飞机因「技术原因」在苏丹港机场坠毁，造成9人丧生，包括4名军人。

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法新社报导，苏丹内战已导致数百万人困在家中，部分民众没水可用，尤其是首都喀土穆（Khartoum）郊区，当地居民正呼吁捐赠食物，帮助他们存活下来。

在喀土穆饱受战争蹂躏的一个地区，居民巴比克（Abbas Mohammed Babiker）表示，他与家人一天只能吃一餐。

巴比克在北喀土穆（Khartoum North）指出：「我们的粮食只够食用两天。」当地居民指称，至少有一个人已死于饥饿，他是位音乐家。

苏丹军方昨天表示，一架民用飞机因技术问题而在苏丹港（Port Sudan）机场坠毁，造成包括4名军人在内共9人丧生，有一名女孩在这起坠机事件中生还。

根据非政府组织「武装冲突地点和事件资料组」（ACLED）最新统计，自4月15日苏丹军事领袖柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）率领政府军，与他的前副手达加洛（Mohamed Hamdan Daglo）指挥的武装准军事团体「快速支援部队」（RSF）展开战斗已来，已有逾3900人丧生。

国际移民组织（IOM）指出，苏丹有逾260万人在国内流离失所，大部分是喀土穆居民。

© 2023 AFP