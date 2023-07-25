乌克兰战火绵延 儿童沦无辜受害者

（法新社基辅25日电） 年仅7岁的乌克兰孤儿卡琳娜（Karina）与她的阿姨一起住在基辅。现在，她仍清楚记得父母去年遇害之前，一家人快乐生活的情景。

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卡琳娜笑着告诉法新社记者，「我记得妈妈和爸爸。我记得我曾经和爸爸一起吃香肠…吃完之后我也会帮妈妈洗碗，并清理干净。」

在乌克兰，像卡琳娜这样的孤儿越来越多。这种状况为照护体系带来庞大压力。

根据乌克兰社会服务机构，超过9000名儿童因战争而失去父母，许多孩子因冲突经验饱受心理创伤。

在战争初期，卡琳娜的父母在试图逃离遭围困的切尔尼戈夫（Chernigiv）北部村庄时不幸丧生。

不知道是由地雷或炮弹引起的一场爆炸杀死了她的父母，卡琳娜则从车窗中被炸飞。

卡琳娜的阿姨诺森柯（Ruslana Nosenko）表示，卡琳娜因为被炸飞，造成她脑震荡。

诺森柯说，卡琳娜「背上的烧伤颜色很深，伤口还没完全愈合」。卡琳娜在切尔尼吉夫的医院接受治疗后，诺森柯收留了她。

「从身体的伤害来说，我认为卡琳娜非常非常幸运，但从心理上来说，她受了很多苦。」

战前，乌克兰的孤儿院收容了超过10万名儿童。在欧洲，这个数字仅次于俄罗斯。

现在，当局正设法将更多儿童安置在原生家庭或寄养家庭，并为照顾者提供经济奖励。

乌克兰第一夫人欧伦娜・泽伦斯基（Olena Zelenska）曾提出战时的儿童心理健康问题。她表示，保护儿童免受战争心理创伤，已成为一大挑战。

她说，战争的恐怖意味「我们的很多孩子都和成年人一样，患有焦虑症」。

© 2023 AFP