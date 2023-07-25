俄防长、中国高官团将访平壤

（法新社首尔25日电） 北韩国营媒体今天报导，俄罗斯国防部长萧依古与中国一支高阶代表团本周将访问北韩首都平壤，参加战胜节（韩战停战70周年）庆祝活动。

广告 继续浏览后续

这项消息象徵北韩因为COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情长期锁国后，可能再度对高层级访客开放边界。

北韩中央通信社（KCNA）今天报导：「俄罗斯联邦一支军事代表团将在国防部长萧依古（Sergei Shoigu）领导下，前来朝鲜民主主义人民共和国（DPRK，北韩正式国名）庆贺。」

北韩中央通信社昨天证实，一支中国代表团也将参加27日的活动。

俄罗斯历史上是北韩盟邦，至今依然是少数跟北韩保持友好关系的国家之一。最近北韩领导人金正恩不仅坚定支持俄罗斯入侵乌克兰，且根据华府说法，金正恩还提供火箭和飞弹。

俄罗斯国防部发声明表示：「这次访问将为强化俄罗斯－北韩军事关系做出贡献，将会是发展两国合作的重要一步。」

北韩主要贸易伙伴中国也于今天证实，中国共产党中央政治局委员李鸿忠将率团访问北韩。

总部设在南韩首尔、专门观察北韩动向的「北韩新闻」（NK News）报导，预计北韩本周会举行大规模阅兵和其他活动。卫星画面显示，军人和平民为了阅兵已受训好几个月。

根据北韩新闻，阅兵期间，金日成广场有可能展示能够搭载核弹头的最大型飞弹，并展现其他军事力量。

© 2023 AFP