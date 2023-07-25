列名世界遗产大教堂遭俄国攻击重创 敖德萨居民悲伤

（法新社敖德萨25日电） 俄罗斯数天前以飞弹攻击乌克兰城市敖德萨，重创被联合国教科文组织列为世界遗产的「主显圣容大教堂」，乌克兰官员忧心看着后墙上深深的裂缝，担心整栋教堂会垮掉。

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在23日的袭击发生后，敖德萨（Odesa）市长特鲁哈诺夫（Gennadiy Trukhanov）今天在东正教主显圣容大教堂（Transfiguration Cathedral）外告诉法新社：「威胁在于，被俄国那枚疯狂飞弹击中的那部分建筑正在移动。」

特鲁哈诺夫随后告诉负责该主教辖区的84岁阿加凡格尔都主教（Metropolitan Agafangel），那道墙必须拆除。特鲁哈诺夫说道：「它会拖垮整座建筑。」

敖德萨是一座黑海港口城市，市中心多处历史悠久的街区名列联合国教科文组织（UNESCO）的世界遗产名录（World Heritage List），在不久前仍受到相对较少的战争破坏。

但俄国在退出与乌克兰之间的「黑海谷物协议」后，发动攻击破坏了敖德萨一些最古老和最美丽的建筑物。

市长特鲁哈诺夫表示：「敖德萨尚未遭受过这样的袭击。这是第一次。」

在2000年代初建成的主显圣容大教堂并不古老，但教区居民和神职人员说它很珍贵，因为它是由大众捐款修建，以重现先前遭苏联当局拆除的大教堂。

特鲁哈诺夫向都主教徵求部分的拆除许可，并请他警告游客不要在靠近大教堂处行走。特鲁哈诺夫说道：「他们不应该来这里，以免危险」

都主教轻声回答道：「太糟糕、太糟糕了。真是一场悲剧。这是多么神圣的地方。俄罗斯国防部说这里有外国军火库。这里到底有什么储藏库？」

58岁的加林娜（Galyna）正在贩卖蜡烛以筹措重建所需的资金：「这些墙不仅仅是墙，它们是我们用双手、用爱砌起的墙。现在却受到如此重创，多么痛苦、多么悲伤。」

同样名为加林娜（Galyna）的85岁教友正在审视一座几乎完好无损的圣母像，说道：「这座教堂是敖德萨的骄傲。」

© 2023 AFP