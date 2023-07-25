前纽约狼医「穿白袍的猎食者」 遭判20年徒刑

（法新社纽约24日电） 前纽约妇科医师哈登（Robert Hadden）被控侵犯包括前美国总统参选人杨安泽之妻在内的数十名女性，被检方痛批是「穿着白袍的猎食者」，并在今天判他20年徒刑。

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64岁的哈登今年1月遭定罪，罪名是诱骗患者跨州到曼哈顿（Manhattan）接受医学检查，并藉机性侵患者。

联邦检察官形容哈登是「穿着白袍的猎食者」。

美国广播公司新闻网（ABC News）报导，这项判决由法官柏曼（Richard Berman）宣布，柏曼称该案「与我经手过的其他任何一起骇人、超乎寻常、道德败坏的性侵相关案件截然不同」。

检方发言人向法新社证实，哈登服刑完毕后，将终身受到狱后监督（supervised release）。

来自新泽西州的哈登被控在1990年代初期到2012年间虐待数十名女性。哈登自2012年起便未再行医。

曾争取民主党美国总统候选人提名的杨安泽（Andrew Yang）之妻卢艾玲（Evelyn Yang），也是哈登狼爪下的受害人之一。

卢艾玲曾告诉美国有线电视新闻网（CNN），2012年她在怀第一胎7个月的情况下遭哈登侵犯，起初她并未告诉丈夫自己的遭遇。

哈登2016年在认罪协商下对强行触摸和三级性虐两项罪名认罪，躲过了牢狱之灾。

根据认罪协商内容，哈登的行医执照被吊销，并被登记为级别最低的性犯罪者。

哥伦比亚大学尔文医学中心（CUIMC）去年宣布，以1.65亿美元（约新台币52亿元）与147名哈登的病患达成和解。

哥伦比亚大学之前曾于2021年宣布，旗下医院与79名由另名律师代表的哈登的病患以7150万美元（约新台币22.5亿元）达成和解。

哥伦比亚大学表示，在过去10年间，哥伦比亚大学尔文医学中心妇产科修订了现有政策，并投入更多资源来加强患者的安全。

© 2023 AFP