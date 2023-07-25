札波罗热核电厂出现反步兵地雷 IAEA：不影响核安

（法新社维也纳24日电） 遭俄罗斯军队占领的乌克兰札波罗热核电厂，被联合国核子监督机构发现有针对地面人员的反步兵地雷，但IAEA称那应该不会影响核安。

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在俄罗斯去年2月入侵乌克兰后不久，这座欧洲最大核电厂便落入俄军之手。俄、乌长期以来一直指控、猜忌对方密谋攻击札波罗热（Zaporizhzhia）核电厂。

国际原子能总署（IAEA）署长葛罗西（Rafael Grossi）今天在声明中表示，IAEA专家小组7月23日「在札波罗热核电厂内、外交界的缓冲区，发现一些地雷。」

声明并未提到他们发现多少地雷。

葛罗西表示，这些地雷位于核电厂营运人员无法进入的「限制区域」，他还说，根据IAEA初步评估，任何爆炸「应该不会影响这座核电厂的核能安全与维安系统。」

葛罗西说，在这处场址放置爆裂物「不符合IAEA的安全标准及核子安全准则」，并对工作人员带来额外心理压力。

IAEA上周表示，专家团队对这座核电厂进行检查，但未「观察到」有任何地雷存在。

这座核电厂落入俄罗斯手中后曾遭猛烈炮击，并多次与电网断开连接，引发外界对发生重大核子事故的担忧。

在俄乌战争爆发前，札波罗热核电厂是乌克兰1/5电力供应的重要电力设施，核电厂内的6座反应炉如今已停止运作数个月之久。

© 2023 AFP