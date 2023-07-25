柏油路面高温损坏地下电缆 西西里岛断电断水

（法新社罗马24日电） 义大利西西里岛遭酷暑热浪袭击，成千上万民众已有数天没水没电可用。政府官员今天召开紧急会议，讨论如何处理岛上的停电问题。

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这场在卡塔尼亚（Catania）举行的会议由民防部长穆苏梅齐（Nello Musumeci）主持。卡塔尼亚市长表示，市内因轮流停电而「陷入瘫痪」。

上周席卷南欧大片地区的热浪目前仍尚未在西西里岛消退。据当地民防机构通报，卡塔尼亚今天的气温高达摄氏47.6度。

义大利媒体引述穆苏梅齐的说法称，「如今我们一方面正为气候变迁付出代价，我们在几年前就应该更注意这个问题，另一方面我们也在为完全不足以应对新环境的基础设施付出代价。」

卡塔尼亚市政府发言人告诉法新社，自本月20日以来，卡塔尼亚及周边地区一直发生停电，共有逾50万人受到影响。

在昨天的声明中，义大利国家电力公司（Enel）分公司e-distribuzione将断电归咎于地下电缆受热损坏。

声明指出，「我们正在特殊气候紧急情况下运作」，路面沥青的温度已达到摄氏50度，「若再加上过高的湿度，就无法有效散热，结果就是地下电缆受损。」

该公司表示，正努力提高供电量能，并已派遣数百名技术人员来解决问题。

义大利自来水公司Sidra也说，停电造成抽水机停止运转，有20万至30万人受到影响，不过今天早上这个问题已获解决。

© 2023 AFP