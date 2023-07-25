罗马尼亚：俄袭乌克兰多瑙河港口 黑海安全堪虑

（法新社布加勒斯特24日电） 罗马尼亚总统伊尔哈尼斯（Klaus Iohannis）今天警告，俄罗斯对位于多瑙河畔、毗邻罗马尼亚边界的乌克兰港口基础设施发动攻击后，黑海地区安全正面临风险。

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法新社报导，罗马尼亚民众在社群媒体上传一段影片显示，多瑙河对岸发生爆炸，似乎是无人机正在攻击乌克兰港市雷尼（Reni）。

乌克兰官员则通报说，俄罗斯无人机对敖德萨（Odesa）南部地区的港口基础设施发动长达4个小时的攻击。

乌克兰港口城市雷尼以多瑙河为天然边界，与北大西洋公约组织（NATO）成员国罗马尼亚隔岸相望，与摩尔多瓦（Moldovan）边境相距不远。

横跨罗马尼亚和乌克兰的多瑙河三角洲地区，为乌克兰谷物出口路线。

2022年2月俄罗斯全面入侵乌克兰后，乌克兰大量谷物透过罗马尼亚黑海港口康士坦塔（Constanta）外销。

罗马尼亚总理乔拉库（Marcel Ciolacu）今天呼吁俄罗斯停止空袭乌克兰港口基础设施。

乔拉库说：「罗马尼亚将继续支持乌克兰，找出切实可行的解决方案，让谷物能进一步出口至全球市场。」

农业与农产品战略谘询机构Agritel分析师波堤尔（Arthur Portier）告诉法新社，这些攻击导致小麦价格飙升至4个月来最高水准。（译者：纪锦玲）

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