装设河中屏障挡非法移民 美司法部控告德州

（法新社华盛顿24日电） 美国司法部今天控告德州当局，因为德州州长艾波特无视总统拜登政府呼吁，坚不撤除他们安装在该州与墨西哥边境格兰河（Rio Grande）河中央、用来阻挡移民通过的浮动屏障。

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美国司法部上周末向德州表示，德州在伊格帕斯（Eagle Pass）附近的格兰河（Rio Grande）布设的巨大橘色浮标已非法阻碍河运，也未获联邦当局许可。

美国司法部助理部长古普塔（Vanita Gupta）表示：「这个浮动屏障已对航运及公共安全构成威胁，并引发人道主义隐忧。」

德州州长艾波特（Greg Abbott）今天在致总统拜登的回函中表示，他有权透过布设浮标来保护德州「主权」利益。

艾波特指控拜登未履行身为总统应阻止移民越过墨西哥边境的义务，「如果您真的关心人命，您必须开始执行联邦移民法…如此一来，就能协助我阻止移民在格兰河水域赌上自己的性命」，并称「总统先生，德州与您法院上见」。

艾波特的信件发布数小时后，司法部在德州奥斯汀（Austin）的联邦法院提起诉讼，称德州设置的浮动屏障已违反美国「河道暨港口法」（Rivers and Harbors Act），这项法案明定美国陆军工兵署（Army Corps of Engineers）应监督公共水道的保护措施。

司法部在法院文件中表示，德州当局要在格兰河上装设任何结构或屏障都需获陆军工兵署同意，要求法院勒令艾波特拆除河中屏障。

© 2023 AFP