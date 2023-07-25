超级台风杜苏芮来袭 菲律宾下令居民撤离

（法新社马尼拉25日电） 菲律宾气象局表示，台风杜苏芮今天直朝菲律宾北部而来，首当其冲的沿海区域已紧急下达疏散令。

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菲律宾气象局表示杜苏芮挟带持续风速最高达时速185公里的强风，直奔吕宋岛北方外海3座人烟稀少岛屿。

菲律宾气象局在今早8时发布的报告指出，预计明天下午前杜苏芮将于巴布延群岛（Babuyan islands）或东北的卡加延省（Cagayan）附近登陆或经过，然后影响台湾和中国南部沿海。

预计这个台风今天将为巴布延群岛以及卡加延省北部、阿巴尧省（Apayao）和北伊罗科斯省（Ilocos Norte）带来超过200毫米的雨量。 地方救灾官员卡斯提里耶荷斯（Charles Castillejos）表示，一些岛上沿海社区居民已奉命撤离，渔民被告知不要出海。

卡斯提里耶荷斯告诉法新社：「我们派出警察劝离那些拒绝疏散的民众。」

气象局警告，低洼地区恐遭超过3公尺大浪恐袭击，并估计未来几天北部山区省份将出现大雨，「极有可能出现走山」。

菲律宾平均每年遭20次台风袭击，造成数百人死亡，并使广大地区长期陷入贫困。

科学家警告，随气候变迁导致暖化，这类摧毁关键基础设施、带来人畜伤亡的风暴也变得更加强大。

© 2023 AFP