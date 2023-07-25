马克宏访新喀里多尼亚 盼在不独立前提下共创未来

（法新社新喀里多尼亚首府努美阿25日法新导）法国总统马克宏今天在一次重大访问中，敦促法国海外属地新喀里多尼亚的「同胞们」打造共同的未来，该国1年多前曾历经独立公投，最后留在法国。

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马克宏（Emmanuel Macron）面临一项重大挑战，也就是在当地支持法国与支持独立的群众间，找出双方都能接受的方法，当地卡纳克族（Kanaks）广泛抵制2021年12月的独立公投并拒绝接受投票结果。

马克宏说：「这不是句号，而是分号。」新喀里多尼亚过去5年曾历经一连串独立公投，每次投票结果都拒绝脱离法国独立。

马克宏提出一项「缓慢、谦虚、高要求」的发展前景，透过「真相与和解」的过程，为新喀里多尼亚建立「共同的历史」。

这是马克宏5年来首度访问新喀里多尼亚，他向法国电视台发表谈话时强调，这一连串公投是「前所未见的」，「传达的选择是留在法国和这个共和政体当中」。

马克宏说：「这些天以来，我与我国同胞共同确立新喀里多尼亚未来新道路和新计画的基础，即尊重其身分及历史，但要基于原本已做出的选择。」

马克宏结束首站新喀里多尼亚的行程后，接下来将首度访问南太平洋岛国万那杜（Vanuatu）和巴布亚纽几内亚（Papua New Guinea）。

这也是首次有现任法国总统出访这2国，预计马克宏将在这2国为该地区订定「法国替代方案」

pf3f2811.cap喀麦隆商业大城建筑倒塌 死亡人数攀至37人（中央社喀麦隆首都雅恩德24日综合外电报导）喀麦隆商业枢纽杜阿拉（Douala）一栋建筑昨天倒塌，造成严重死伤，死亡人数今天增至37人，周遭居民担心倒塌的废墟下还有更多的遗体。

法新社报导，杜阿拉北部一栋4层楼高公寓昨天凌晨倒塌，并压向另一栋住宅。

一名资深消防官员与地区政府官员今天告诉法新社，这是喀麦隆史上最严重的悲剧之一，事件造成37人死亡、21人受伤，其中5人伤势严重，并警告死亡人数可能增加。

喀麦隆城市发展部部长凯特查-柯特斯（Celestine Ketcha-Courtes）今天前往倒塌现场视察，她告诉媒体记者，这座不幸的建筑物「并没有获得建筑许可」。

一名居民告诉法新社，经过昨天到今天持续搜寻生还者后，救援人员试图以挖土机清除瓦砾碎片。

杜阿拉的拉昆蒂尼（Laquintinie）医院昨天表示，13名伤患被送到医院，其中1名3岁女童和1名19岁女子已死亡。

昨天率先抵达现场的电脑科学家钦达（Prosper Tchinda）表示：「死亡人数可能还会增加。」他在电话中告诉法新社：「有一名幸存者逃了出来，身上只有擦伤，我们还发现一名婴儿平安无恙。」

42岁的钦达住在距离倒塌现场步行约5分钟路程处，他说「事发时，正在举行某种播放着音乐的活动」。

不愿透露全名的娜塔莉（Nathalie）也住在这个地区，她说那栋建筑物有「问题」，而且屋况很差。

她表示：「墙上有裂缝，我们感觉它随时有可能倒塌。这不是那种你会想住的地方。」

娜塔莉说她在听到「一声巨响」后便立刻赶到现场，并确认当时正在举行派对。

钦达表示他「非常担心」，他说：「不符标准的建筑物太多了。每一栋都在没有任何检查的情况下建成。你会觉得市府相关部门没有善尽职责。」

© 2023 AFP