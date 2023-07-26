俄罗斯总统蒲亭计划10月访问中国 巩固两国关系

（法新社莫斯科25日电） 克里姆林宫今天表示，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）计划10月访问中国。中国是俄国最亲密盟友之一，蒲亭此行意在巩固双边关系。

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俄罗斯媒体引述总统幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）谈话指出：「如各界所知，我们已接获邀请，并打算于一带一路高峰论坛10月举办时前往中国。」

中国国家主席习近平3月曾前往俄国莫斯科（Moscow）进行国是访问，宣布中俄两国正进入一个新时代。

中俄为战略盟友，双方一再宣称两国在经济和军事领域有着「无上限」的伙伴与合作关系。

俄罗斯去年2月全面入侵乌克兰，接着遭西方施以经济制裁，自此中俄两国关系更加紧密。北京当局一直拒绝谴责俄国侵乌的行为。

蒲亭上一次访问中国是在2022年，当时是参加北京冬奥开幕式。此外，他也参与中国于2017年和2019年的头两次一带一路高峰论坛。

至于9月初即将在印度举行的20国集团（G20）峰会，鄂夏柯夫表示，蒲亭不排除亲自出席。他说：「目前还不明确，我们已接获邀请。」（译者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）

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