台风杜苏芮席卷菲律宾 造成2人死亡

（法新社马尼拉26日电） 台风杜苏芮（Doksuri）袭击菲律宾北部，造成至少2人丧生、树木倒塌、电力中断，数千人躲在邻居家中或紧急避难中心。

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菲律宾国家气象局在格林威治标准时间9时的更新中指出，台风杜苏芮正「缓慢离开达卢皮里岛（Dalupiri）」，朝开放水域前进。卢皮里岛位于吕宋岛（Luzon）北端外海。

菲律宾气象局先前警告，由于最大持续风速达每小时175公里的强风和暴雨袭击这个人口稀少的地区，有可能出现「强烈且危及生命的情况」。

伊萨贝拉省（Isabela）灾害官员佛隆达（Constante Foronda）告诉法新社，一名贩卖面包的女性被倒下的椰子树砸中身亡。

城市灾害官员桑托斯（Julius Santos）则告诉法新社，北部山区城市碧瑶（Baguio）发生山崩摧毁一栋房屋，导致一名16岁男孩被压死。

滨海省分北伊罗科斯（Ilocos Norte）退休政府官员艾吉纳多（Rey Aguinaldo）表示：「夜里风雨非常强，我无法安睡。当我今天起床时，我看到屋外有倒塌的树木和折断的树枝。我们没有电了。」

杜苏芮昨天横扫太平洋时被菲律宾分类为超级台风，但它在接近菲律宾时减弱。

卡加延省（Cagayan）灾害官员拉普辛（Ruelie Rapsing）告诉法新社，在收到将会出现3公尺高风暴潮的警告后，菲律宾约有1万2000人从卡加延省被撤离，其中包括巴布延群岛（Babuyan）的431人。

达卢皮里岛是组成巴布延群岛的5个主要岛屿之一。

根据通报，吕宋岛北部发生大规模水患和停电，山区主要干道因山崩而被阻断。

佛隆达表示，约有1500人也从伊萨贝拉省的沿岸社区撤离。他表示：「在得到专家许可前，我们不会让他们回家。」

一些被疏散的居民住进拥有混凝土房屋的邻居家，其他人则被送往市政厅。

© 2023 AFP