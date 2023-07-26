哈佛大学「传承录取」制度涉歧视 美教育部展开民权调查

（法新社华盛顿25日电） 根据今天公布的文件，美国教育部已针对知名学府哈佛大学（Harvard University）优先录取校友或捐款大户子女的「传承」入学制度展开民权调查。

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据报导，全美各地许多大学都采用与哈佛大学所谓「传承入学」（legacy admission）政策类似的做法，而在不到1个月前，美国最高法院甫裁定禁止大学院校在招生过程中将申请人的种族背景纳入考量。

这项裁决再度掀起各界热烈辩论美国顶尖大学招生政策的公平性，以及这些政策在多大程度上造成不平等。

教育部民权单位的调查，是为回应代表少数族裔学生的3个组织所提出的投诉。

他们主张，由于哈佛大学拥有白人学生占多数的历史传统，所谓传承录取制度是一种对少数族裔申请者的歧视。

这些团体在诉状中主张，哈佛录取的校友与捐款大户子女中，近7成是白人。

他们贴出教育部致哈佛大学的信函副本，并称当局已启动民权调查。

白宫发言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）虽不愿直接就调查置评，但表示总统拜登大体上反对「传承」入学政策。

尚皮耶说，拜登曾明确表示，「传承入学政策阻碍我们打造多元化学生群体的能力」。

法新社联系哈佛大学寻求置评时，哈佛并未直接回应教育部启动调查一事，仅表示最高法院裁定推翻大学在招生过程中采用考虑种族因素的「平权行动」后，哈佛「正在审查我们招生政策的各个面向」。

© 2023 AFP