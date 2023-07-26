塔利班禁美容美发沙龙 阿富汗女权再倒退

（法新社喀布尔25日电） 阿富汗新娘席琳几周前预约她的婚礼造型，当美容师细心帮她打理妆容之际，美容沙龙里的每个人都绷紧神经，随时准备把这位新娘藏起来。

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席琳（Shirin）是喀布尔这家美容沙龙的最后一位顾客。塔利班当局下令国内数千家美容院从今天起关闭。

美容院老板阿齐扎（Aziza）说：「我派了人在外面把风，以防塔利班来检查。如果真的发生了什么事，我们会把席琳带进盥洗室或储藏室里，然后佯装忙着打包东西。我答应过她，就算他们把我抓进监狱，我仍然会把她的造型做完。」

美容师忙着帮席琳梳妆打理造型，其他人也忙着打包美容院的物品。

和其他成千上万的美容院员工一样，这些女性被迫离开塔利班政府对女性开放的最后一块工作领域。

美容院老板和员工的薪水通常是家庭的唯一收入来源，美容院禁令不仅对女性的生计带来打击，也影响她们的社交生活。

21岁的美容院顾客芭哈拉（Bahara）说：「当我们听到美容院得关门时，我们真的很难过，美容院不仅是我们打理外表的地方，也是我们与朋友相聚、聊天、排解苦闷的所在。」

他还说：「女人不被允许进入娱乐场所，那我们还能做什么？我们可以去哪里享受生活？我们还可以去哪里聚会见面呢？」

塔利班2021年8月重新掌权之后，禁止女性就读高中和大学，禁止进入公园、游乐场和健身房，并命令她们在公共场所用衣物将自己包覆起来。

大部分的女性被禁止在联合国或是非政府组织工作，还有数千人遭政府解雇或放有薪假。

卡梅拉（Kamela）自从没了在媒体业的工作，也无法继续学业后，1年前开始在美容院上班。身为五口之家的经济支柱，失去了这份美容院的薪水后，这位19岁的女孩不知该何去何从。

卡梅拉上周告诉法新社：「关闭美容院对我来说，就是关闭一切可能性，这意味着在阿富汗，我不能作为一个女性生活和工作。」她一边说一边为美容院的最后一位顾客编辫子。「或许明天，塔利班就会说女人不允许呼吸。」

28岁的马尼扎（Manizha）自2018年起，投入时间和金钱，经营自己的美容院事业，培训约200名女性在美容产业工作，并实现了真正的「自给自足」。

她的25名员工都是家庭的主要经济来源，如今一切打回原形，马尼扎只能眼睁睁看着她的一切努力付诸东流。

马尼扎告诉法新社：「我这么认真工作，但现在我的成果化为乌有，我留在这个国家、缴税给政府，现在他们却关闭了我的美容院。这真是太可耻了，这对国家的经济和我们来说都是一个巨大的打击。」

在美容院禁令生效前几周，阿富汗妇女赶往美容院染发和修眉，把握最后的机会。

劝善惩恶部声称，奢靡无度的花费用于装饰外在，像是嫁接睫毛和编发，会对穷困的家庭造成财务上的负担。

不过，美容师奈洁拉（Najla）表示，这是一份良好、合乎道德的工作。

本身是孤儿、负责照顾手足的奈洁拉说：「这份工作不错，让我可以养家糊口。但现在我还能做什么？」

「他们究竟想要从我们身上得到什么？他们所有的场所都不对女性开放，或许有朝一日他们会说『如果生了女儿，就把她活埋了吧』。」

© 2023 AFP