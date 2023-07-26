布林肯访东加王国 警告提防中国「掠夺性」投资

（法新社东加王国首都努瓜娄发26日电） 美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今天针对中国「掠夺性」投资的危险，向南太平洋各国提出警告。

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作为美国在南太平洋地区建立影响力并抗衡北京日益壮大自身势力的行动一环，布林肯发动外交魅力攻势，今天抵达东加王国首都努瓜娄发（Nuku'alofa）。

布林肯向东道主表示，「我们是一个太平洋国家」，「我们充分看见印度太平洋地区的未来」，同时承诺支持对东加王国而言具重要性的种种计画。

他说，「我们真的了解东加人民的优先要务为何」，并举气候变迁、发展及非法捕鱼等为例。

「我们有很多正在合作进行的事务，但这一切都着重于具体问题、真正能改变人民生活的事情。」

但他也对来自北京的援助提出尖刻警告，称这些帮助通常都有附带条件。中国近年来对太平洋区域的援助大幅提升。

布林肯说：「随着中国在这个地区的参与不断增加，就我们看来，会出现愈来愈多有问题的行为。」

他声称，「一些掠夺性经济活动，以及实际上可能破坏良好治理并助长贪腐的投资方式」，幕后黑手就是中国。

今年稍早，密克罗尼西亚前总统帕努埃洛（David Panuelo）公开指控中国从事骚扰和情搜，并贿赂他的阁员。

© 2023 AFP