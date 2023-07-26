拜登爱犬「司令」咬伤特勤局人员 将重新受训

（法新社华盛顿26日电） 美国总统拜登的爱犬「司令」（Commander）多次涉及咬人事件后，将接受新一轮的训练。这已经是第二次拜登家族养的汪星人被控咬伤员工。

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多家美国媒体报导指出，「司令」2021年还是小狗时首次来到大家忙进忙出的白宫，在发生了至少10起咬人事件，且其中1次还导致1名受害者送医之后，「司令」将接受新一轮的训练。

美国有线电视新闻网（CNN）报导表示，根据特勤局（Secret Service）电邮内容，其中1次事件中，「司令」冲向1名特勤局人员时，第一夫人吉儿（Jill Biden）「无法控制」这只狗狗。

保守派组织「司法观察」 （Judicial Watch）依「资讯自由法」（Freedom of Information Act）自特勤局取得这名工作人员的电邮，内容写道：「我认为，特勤局干员/官员被攻击或咬伤，是迟早的事情。」

吉儿的联络室主任向CNN表示，像白宫这样忙碌的环境「对于家庭宠物来说是独特且充满压力的」，并表示拜登夫妇正在和特勤局以及白宫工作人员合作来制定新的规定及训练方式。

白宫发言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，「第一家庭正在寻找对大家更好的处理方式」。她还提到了进一步的训练计画，并将「为司令划设指定区域让它跑一跑、活动活动」。

拜登家族的另一只狗狗「少校」（Major），之前在白宫也有适应不良的问题。2021年在发生至少1起咬人事件后，「少校」曾短暂被送回拜登德拉瓦州老家，并接受了额外训练。它后来被送给拜登家族的友人。

拜登把「少校」缺乏第一宠物的风范，归咎于白宫每个转角都常冒出特勤局干员和其他人等，吓到少校。

© 2023 AFP