柬埔寨总理洪森掌权近40年 宣布辞职将交棒长子

（法新社金边26日电） 全球在位最久的领袖之一柬埔寨总理洪森（Hun Sen）今天宣布，他将辞职并把权力交棒给长子洪马内（Hun Manet）。

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这位前赤棉干部自1985年以来掌权至今，强硬统治柬埔寨近40年，利用打压反对党，迫使挑战者出逃和压制言论自由等手段，清除所有反对势力。

柬埔寨23日举行大选，洪森领导的柬埔寨人民党（Cambodian People's Party, CPP）在无实质反对派的情况下赢得压倒性胜利，得票率高达82%，为他的长子继承洪氏王朝铺路，批评者将其与北韩的金氏王朝相提并论。

70岁的洪森今天在国营电视台特别节目中表示：「我宣布将不继续担任总理，同时希望寻求人民的谅解。」

柬埔寨选举委员会选前以技术原因为由，取消了唯一反对党烛光党（Candlelight Party）的参选资格，柬埔寨人民党预计赢得下议院5席外的所有席次。

柬埔寨政府声称84.6%的投票率为「民主成熟」的表现，但美国及欧盟在内的西方国家谴责这场选举既不自由又不公平。

洪森一年半来一直在准备将权力移交给长子，45岁的洪马内在23日大选中发挥了领导角色。

但即将离任的洪森明确表示，即使下台后，仍将继续握有影响力，扼杀了柬埔寨可能改变方向的可能性。

在洪森的统治下，柬埔寨向北京靠拢。中国在柬埔寨有庞大的投资和基础建设计画，包括一项引起华府当局忧心的海军基地扩建计画。

柬埔寨大选过后，中国国家主席习近平也向洪森致贺电。

但大量涌入的中国资金也带来麻烦，包括许多的赌场，以及遭人口贩运拐骗来从事网路诈骗的工作者，处境恶劣。

批评者指出，洪森的统治还伴随着环境破坏和根深柢固的贪污腐败。

在国际透明组织（Transparency International）的清廉印象指数（Corruption Perceptions Index）排名中，柬埔寨在180个国家中名列第150位。在亚洲，只有缅甸和北韩排名更低。

人权组织指控洪森利用司法体系来镇压任何反对其统治的力量，包括人权人士、工会领袖和政治人物。

© 2023 AFP