瓦格纳在俄兵变未遂 不影响非洲发展

（法新社巴黎25日电） 俄罗斯佣兵组织「瓦格纳集团」（Wagner Group）首脑普里格津上个月在俄罗斯发动兵变后，外界开始质疑它们在非洲的未来。非洲是他们的摇钱树，也是他们恶名的摇篮。

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普里格津（Yevgeny Prigozhin）戏剧性的兵变最终以一项协议结束，根据协议，他将与部分部属移居邻国白俄罗斯。

协议细节粗略，但就非洲这一点，瓦格纳仍可依靠其地缘政治和经济影响力以某种形式生存。

根据一段未经法新社查证确认的影片，普里格津上周表示：「让我们继续训练，提高我们的技能，然后展开下一次非洲的冒险。」

瓦格纳至少在4个非洲国家公开活动，通常支持脆弱的政权以换取矿产和其他自然财富。

在马利，瓦格纳提供全套服务，其准军事部队保护当今政权，执行军事行动和训练，并针对修订采矿法甚至宪法提供建议。

在苏丹，观察家指责瓦格纳大量参与蓬勃但非法的黄金贸易。

在中非共和国，俄罗斯准军事部队自2018年以来一直存在，支持总统图瓦德拉（Faustin-Archange Touadera），以换取开采黄金、钻石和其他矿产的特许权。

在利比亚，瓦格纳与该国东部的军事强人哈夫塔（Khalifa Haftar）关系密切。国际危机组织（International Crisis Group）非洲项目副主任巴克斯（Pauline Bax）表示，数百名瓦格纳部队部署当地保护军事基地和石油设施。

美国已对普里格津实施制裁，并将瓦格纳列为跨国犯罪组织。

© 2023 AFP