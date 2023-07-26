纽西兰总理：对参与AUKUS抱持开放态度

（法新社威灵顿26日电） 纽西兰总理希金斯今天表示，纽西兰对于在「澳英美三方安全伙伴关系」（AUKUS）防务协议中可能扮演的角色「保持开放态度」，开启合作之门。而此合作恐激怒贸易伙伴中国。

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希金斯（Chris Hipkins）今天在首都威灵顿与澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）会面后告诉媒体，只要不涉及核潜艇的开发，纽西兰可以加入AUKUS。

希金斯说：「我认为我们无疑在核问题上有不同的立场，就核推进而言，纽西兰的非核计画已将其涵盖其中。」

纽西兰在1980年代中期便实施无核化。

但他指出，与AUKUS的合作可以建立在网路、人工智慧（AI）、极音速武器等国防科技之上。这些项目被称为AUKUS的「第2支柱」。

希金斯表示，纽西兰的参与一直是「我们两国（纽澳）之间过去几年谈论的话题，尤其在过去6个月」。

他指出：「以第2支柱来说…我们愿意与AUKUS伙伴就纽西兰可能的参与方式进行对话。」

希金斯说，目前尚未有任何提议，因为「为时还早」，但「我们基本上对继续对话保持开放态度」。

纽西兰和澳洲是美国在南太平洋的主要盟国。

但纽西兰近期遭批评将对中贸易关系置于五眼联盟（Five Eyes）的盟谊之上。五眼联盟由纽西兰、澳洲、美国、英国和加拿大等5国组成。

北京当局强烈反对AUKUS，称这项防务协议会破坏区域稳定。

© 2023 AFP