蒲亭将与非洲领导人开峰会 讨论乌克兰议题

（法新社莫斯科25日电） 俄罗斯将与非洲国家进行峰会，俄国总统蒲亭将与非洲领导人讨论乌克兰问题。

广告 继续浏览后续

克里姆林宫外交政策顾问鄂夏柯夫（Yury Ushakov）告诉俄罗斯媒体，17位非洲国家元首将于27日、28日进行的俄非峰会上发表谈话。

鄂夏柯夫还表示，「在推动非洲的倡议上扮演关键角色」的南非总统拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa），将于多边峰会结束后的29日与蒲亭（Vladimir Putin）进行双边会谈。

拉玛佛沙上个月在圣彼得堡与塞内加尔、、尚比亚埃及、乌干达、刚果、葛摩联邦领袖一起拜会蒲亭，并针对乌克兰提出和平计画。

但蒲亭给了那些非洲领导人一长串的理由，说明他们的许多提案都遭到误导，让这个基本上已经遭乌克兰否决的计画再被泼了一桶冷水。

此后，非洲方面对于战争的恐惧变得更为迫切。俄罗斯上周退出一项协议，该协议允许世界最大粮食出口国之一的乌克兰，得以在战争期间安全将�b物从乌国沿黑海港口运出。

俄罗斯对这些港口及多瑙河（Danube River）上的乌克兰港口发动攻击，加剧了俄罗斯退出协议后对世界粮食价格产生的冲击。由于这些港口一直为弥补部分粮食短缺做出贡献，如今这些地方遭到攻击，可能导致依赖进口粮食的部分非洲地区出现粮食短缺情形。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，这「对于苦于养活人民的弱势国家来说，特别具有毁灭性」。

莫斯科当局表示，俄罗斯可以藉由商业和免费运输俄国�b物来帮助非洲国家。俄国正寻求强化与地理位置上相对较远国家之间的关系。

© 2023 AFP