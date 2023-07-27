以色列在约旦河西岸进行反恐 巴勒斯坦少年殒命

（法新社雷马拉27日电） 巴勒斯坦当局的卫生部和官方媒体今天报导，以色列军人在约旦河西岸（West Bank）的夜间突袭行动中，杀害一名巴勒斯坦少年。

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这起事件发生于约旦河西岸的盖勒吉利耶市（Qalqilya），以色列军方证实在当地进行「反恐行动」。

巴勒斯坦新闻机构瓦法社（Wafa）报导：「占领军袭击盖勒吉利耶市的纳卡尔（Naqar）社区并引发冲突，占领军向居民及民房发射实弹、橡胶子弹、震撼弹及催泪瓦斯。」

巴勒斯坦卫生部证实死者为14岁少年萨姆拉（Fares Abu Samrah），死因是头部中弹。

以色列军方宣称正调查这起事件，「在盖勒吉利耶的反恐行动期间发生暴力骚乱，暴徒向部队投掷石块及汽油弹」，部队对空鸣枪并使用驱散暴乱的措施作为因应。

约旦河西岸北部城市那不鲁斯（Nablus）昨天也有一位巴勒斯坦民众遇害身亡，同样被以色列军方描述为「反恐行动」。

自1967年的六日战争（Six-Day War）以来，以色列就一直占领约旦河西岸。

从去年初迄今，这个地区发生了一连串巴勒斯坦人攻击以色列目标和以色列人针对巴勒斯坦社区等暴力事件。

© 2023 AFP