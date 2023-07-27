伊朗女棋手出赛未戴头巾流亡海外 西班牙授予国籍

（法新社马德里26日电） 伊朗西洋棋女子选手哈德（Sara Khadem）参加国际比赛时未佩戴头巾，因担心回国遭报复而移居西班牙。西班牙司法部长今天宣布，授予哈德西班牙国籍。

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西班牙「国家官方公报」（BOE）援引司法部长利洛普（Pilar Llop）的话表示：「考虑到哈德马许拉叶（Sarasadat Khademalsharieh）女士的特殊情况，我已授予她西班牙国籍。」利洛普使用哈德的全名。

26岁的西洋棋特级大师哈德去年12月在哈萨克参加世界西洋棋锦标赛时未配戴伊斯兰头巾，此举违反了伊朗法律对于女性的着装规定。

哈德今年2月接受法新社访问时表示，她这么做是为了声援伊朗的反政府示威。去年9月，伊朗22岁库德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因未戴好头巾，遭宗教警察羁押后死亡，引发全国性反政府示威。

哈德的亲戚曾警告过她，如果她返回伊朗就会被拘捕。

她决定与电影导演丈夫阿玛迪（Ardeshir Ahmadi）以及十个月大的儿子山姆（Sam）一同前往西班牙。

今年1月，她和西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）见面，并下了一盘棋以示友好。

伊朗女性运动员代表国家参加国际赛事时，必须遵守伊朗严格的女性着装规定，主要是遮住头部。

哈德过去曾表示，她在儿子出生后就开始考虑移居海外。

她说：「我开始感激生活在一个山姆能够在街上玩耍，而无需我们担心的地方，诸如此类的事情。考虑到山姆，西班牙成为了最好的选择。」

© 2023 AFP