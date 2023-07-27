俄非峰会揭幕 蒲亭宣布将援助非洲6国免费粮食

（法新社莫斯科27日电） 俄罗斯总统蒲亭宣布退出黑海粮食出口协议数天后，在与非洲领袖的峰会上宣布，他将在数月内向6个贫穷的非洲国家提供数万吨免费粮食。

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在蒲亭（Vladimir Putin）家乡圣彼得堡（Saint Petersburg）举行、为期2天的俄非峰会被视为对他非洲支持率的考验。尽管去年他对乌克兰的军事入侵导致俄罗斯在国际社会遭到孤立，蒲亭在非洲仍享有多国支持。

他今天在峰会主题演说中承诺，将向6个非洲国家运送粮食。

蒲亭表示，「在未来数月里，我们将确保向布吉纳法索、辛巴威、马利、索马利亚、中非共和国和厄立垂亚免费供应2万5000吨至5万吨粮食」。峰会与会者则报以热烈掌声。

俄罗斯上周宣布退出黑海谷物协议，该协议允许世界最大粮食出口国之一的乌克兰得以在战争期间安全将�b物从乌国沿黑海港口运出。

针对这场峰会，美国国务卿布林肯也向参加峰会的非洲领导人施压，要求他们就粮食供应中断问题提供答案，这种状况已将较贫穷国家推向危机。

布林肯今天访问纽西兰期间表示，非洲领导人「清楚知道谁应为当前局势负责。我的期望是，俄罗斯将从我们的非洲伙伴那里清楚地听到这一点。」

© 2023 AFP