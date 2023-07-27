发传单教导孕妇避免惹恼老公 日本尾道市政府被骂翻

（法新社东京27日电） 日本广岛县尾道市政府因为向孕妇发放传单，建议她们产后应该避免做哪些事情，以免惹恼丈夫，引发许多民众抗议，尾道市长平谷佑宏为此公开致歉。

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据报导，这份发给孕妇的传单上可见一个标题为「来自爸爸前辈的建议」的栏位，内容是5年前在尾道市进行、针对100名初为人父者的问卷调查结果。

调查结果出炉后，官员们就一直与孕妇分享这些意见反馈。当地官员显然认为，女性应该了解丈夫喜欢或不喜欢妻子产后的特定行为。

针对妻子产后态度或言语方面最不满意的地方，这些男性回答的第1名是「妻子因为不明原因发火」，第2名是「因为忙于照顾孩子而疏于打理家务」。

日本女性长期以来一直受到根深蒂固的性别刻板印象影响。本周，这份传单在社群媒体遭到猛烈抨击。

有网友在推特（现已更名为X）上发文批评，「为什么不是提供『资深父亲给新手父亲的建议』？他们为什么不教导男性『在分娩前后你不应该对妻子做什么事』？」

尾道市官员今天告诉法新社，此事促使尾道市长平谷佑宏在25日发布道歉声明，并撤回传单。 平谷佑宏透过声明表示，「这份传单造成许多正在育儿的人，包括孕妇以及新手妈妈等观感不佳，冒犯了许多人。」

「传单内容包含宣扬性别固定角色的描述，因此我们将停止发放传单。我们对此深表歉意。」

尽管市长已经道歉，但抱怨声浪仍未平息。

官员表示，截至昨晚，尾道市当局已接获「156封电子邮件和51通电话」，大多都在表达对传单内容的不满。

© 2023 AFP