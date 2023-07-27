塔利班称领带象徵十字架 根据伊斯兰律法应消除

（法新社喀布尔26日电） 阿富汗塔利班（Taliban）官员今天说，男性穿戴的领带是基督教十字架的标志，又说根据伊斯兰律法规定，领带应该被消除。

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邀请与指导局（Invitation and Guidance Directorate）局长沃尔（Mohammad Hashim Shaheed Wror）说：「有时候，当我去医院和其他地方时，阿富汗穆斯林工程师或医师会打领带。」邀请与指导局试图引导民众遵循正确的伊斯兰路线。

他在黎明电视台（TOLO TV）播出的演讲中说，领带的象徵意义「在伊斯兰教是显而易见的。领带是什么？这是十字架。根据伊斯兰律法（Sharia Law）规定，应该破除并消除它」。

塔利班2021年8月夺下政权后，有关当局尚未对男性实施任何服装规定，但女性出现在公共场合时必须包裹头巾。

阿富汗塔利班官员的穿着几乎雷同，都穿着传统套装（shalwar kameez）、背心与头巾。

塔利班接管政权后，西方休闲服饰的装扮变得较为少见，但一些专业人士还有电视台新闻播报员仍穿衬衫打领带。

各界普遍认为领带是出现于17世纪，法国人认为这是时尚必备单品。

前阿富汗政府也曾试图对人民，或至少对官员实施服装规定。

从1979年起长达10年的苏联占领期间，阿富汗鼓励公务员不要穿着传统服饰，并请他们穿着西装。

塔利班2021年接管政权后，流亡在外的前总统甘尼（Ashraf Ghani）在国外喜欢穿着西式西装，但在国内则穿传统服饰。

在持续20年的叛乱期间，塔利班战士都穿着传统套装，但掌权后，他们向武装部队引进现代军服。

© 2023 AFP